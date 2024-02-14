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15:34, 14 февраля 2024Россия

Российский подросток сделал сальто в сугроб с пятого этажа и попал на видео

Shot: подросток спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто

Подросток из Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто, после чего встал на ноги и пошел дальше. Видео с трюком распространил Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как 16-летний подросток выпрыгивает из окна пятого этажа, делает сальто в воздухе и приземляется в сугроб. После падения он встает ноги, демонстрирует, что он полностью цел, и идет дальше.

По данным Shot, трюком заинтересовались полицейские. По их сведениям, подростка могут поставить на учет в психоневрологический диспансер.

Ранее стало известно, как молодая жительница Екатеринбурга выпала с двадцатого этажа жилого дома и смогла выжить. Пострадавшую госпитализировали.

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      Владислав Толстиков
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