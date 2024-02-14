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12:35, 14 февраля 2024Россия

Россиянка выпала с двадцатого этажа и выжила

Жительница Екатеринбурга выпала с двадцатого этажа жилого дома и выжила

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Молодая жительница Екатеринбурга выпала с двадцатого этажа жилого дома и смогла выжить. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, инцидент произошел в жилом комплексе «Янтарная долина» на улице Крауля. На место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали.

Какие травмы получила пострадавшая и как врачи оценивают ее состояние, не уточняется.

Аналогичный случай произошел 13 февраля в Ростове-на-Дону. Там 14-летняя школьница упала с 16-го этажа и также выжила. Из-за тяжести переломов врачам пришлось скреплять голени пострадавшей винтами и пластинами, а кости таза — аппаратом наружной фиксации.

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      Марк Леонов
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