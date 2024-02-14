Россиянин решил сжечь машину любовника жены и ошибся

В Петербурге суд приговорил к условному сроку ревнивца за поджог чужой машины

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Сергею Савилову за поджог чужой машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества»). Ему назначено наказание в виде полутора лет условно. С него взыскана сумма причиненного ущерба в размере 1,4 миллиона рублей. Дело рассматривалось в особом порядке. Савилов полностью признал вину.

По его словам, мотивом поджога стала супружеская измена. Ревнивец решил отомстить сопернику и сжечь его автомобиль, но ошибся. Он перепутал машину с другой, схожей марки.

Из материалов дела следует, что в ночь на 27 июля 2023 года на Пулковском шоссе виновный подошел к автомобилю Mitsubishi ASX стоимостью два миллиона рублей. Он подложил под днище картон и поджег его, в результате огонь полностью уничтожил машину. Савилов скрылся с места преступления, но его быстро нашли и задержали.

9 февраля сообщалось, что москвичка поссорилась с мужем и подожгла его. ЧП произошло в доме на Каширском шоссе. Ночью в квартире между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью 35-летнего мужа и подожгла под ним пол. По данным ведомства, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела.