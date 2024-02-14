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10:00, 14 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта польза отказа от курения

NEJM Evidence: отказ от курения в любом возрасте продлевает жизнь

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Ученые Университета Торонто раскрыли пользу отказа от курения, которое способствует значительному продлению продолжительности жизни уже через несколько лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале NEJM Evidence.

Курильщики, бросившие курить до 40 лет, могут рассчитывать на то, что проживут почти так же долго, как те, кто никогда не курил. Те, кто бросает курить в любом возрасте, через 10 лет после отказа от курения возвращаются к уровню никогда не курившего, и около половины этой выгоды достигается всего за три года после отказа.

В исследовании, которое длилось в течение 15 лет, приняли участие 1,5 миллиона взрослых в четырех странах (США, Великобритания, Канада и Норвегия). У курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск фатального исхода был почти в три раза выше, чем у тех, кто никогда не курил, то есть в среднем они потеряли от 12 до 13 лет жизни.

Отказ от курения в любом возрасте был связан с более продолжительной выживаемостью, и даже те, кто не курил менее трех лет, увеличили продолжительность жизни до шести лет. При этом снижается риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, рака и респираторных заболеваний.

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      Александр Еникеев
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