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05:52, 14 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве сравнили Зеленского с «бомжом с вокзала» после интервью Путина

Соскин: Украину смыло из геополитической повестки после интервью Путина Карлсону
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Украина ушла из геополитической повестки дня в мировом масштабе, а ее лидер Владимир Зеленский предстал в виде «бомжа с вокзала» после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что российский лидер в беседе с Карлсоном выразил собственную модель мироустройства. Соскин также отметил, что Запад не в состоянии оказывать Украину. «Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала, — заявил он.

Экс-советник Кучмы также добавил, что беседу «посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек» во всем мире.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек. Российский президент коснулся таких тем, как конфликт на Украине, расширение НАТО, арест американского журналиста Эвана Гершковича.

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      Марина Совина
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