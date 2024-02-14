Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 14 февраля 2024Бывший СССР

Советник главы ОП Украины высказался о причастности брата к ФСБ

Советник главы ОП Украины Подоляк подтвердил слухи о живущем в России брате
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности к российским спецслужбам своих родственников. Так политик высказался о брате, который живет в Москве и якобы служит в Федеральной службе безопасности России, передает Telegram-канал «Политика страны».

Подоляк подтвердил слухи о том, что его брат проживает в российской столице, но отметил, что они не общаются: «Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» «Насчет КГБ, ФСБ и так далее — конечно же, нет. (...) К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились», — добавил он.

Подоляк также подчеркнул, имеет с братом разные взгляды на украинский конфликт.

Ранее советник главы ОП высказался об ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По его словам, украинское командование должен предложить новый подход «к сухопутной части войны».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

      Избивавшего людей на видео треш-стримера из Ярославля арестовали

      Советник главы ОП Украины высказался о причастности брата к ФСБ

      Раскрыто неожиданное воздействие поцелуев на психику

      Оксана Самойлова и Джиган снялись в образах Фионы и Шрека

      В WhatsApp появится новая функция

      Трамп назвал главную проблему Байдена

      В России второклассник хотел поздравить девочку у школы и привлек внимание СОБРа

      Полковник описал последствия потери основной линии снабжения ВСУ под Авдеевкой

      Раскрыт необычный секрет долголетия 109-летней пенсионерки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше