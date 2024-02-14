Советник главы ОП Украины высказался о причастности брата к ФСБ

Советник главы ОП Украины Подоляк подтвердил слухи о живущем в России брате

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности к российским спецслужбам своих родственников. Так политик высказался о брате, который живет в Москве и якобы служит в Федеральной службе безопасности России, передает Telegram-канал «Политика страны».

Подоляк подтвердил слухи о том, что его брат проживает в российской столице, но отметил, что они не общаются: «Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» «Насчет КГБ, ФСБ и так далее — конечно же, нет. (...) К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились», — добавил он.

Подоляк также подчеркнул, имеет с братом разные взгляды на украинский конфликт.

Ранее советник главы ОП высказался об ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По его словам, украинское командование должен предложить новый подход «к сухопутной части войны».