Студент решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате

Студент из Канады решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате. Своей историей он поделился на форуме Reddit, на нее обратило внимание издание Daily Hive.

Житель Калгари Тим Чен рассказал, что учится в Университете Британской Колумбии в Ванкувере и два раза в неделю летает туда на занятия. По словам студента, поездка на самолете обходится ему значительно дешевле, чем съемное жилье в Ванкувере. Чен пояснил, что в Калгари он живет с родителями, поэтому платить за квартиру ему не нужно.

Как пишет источник со ссылкой на данные компании Zumper, занимающейся недвижимостью, арендная плата в Ванкувере в январе начиналась в среднем от 2,7 тысячи долларов (около 246 тысяч рублей) за однокомнатную квартиру и от 3,8 тысячи долларов (около 346 тысяч рублей) за двухкомнатную.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Новой Зеландии и посчитала ежедневные расходы на жизнь в этой стране. По ее словам, съем однокомнатной квартиры там обходится минимум в пять-семь тысяч рублей в день.