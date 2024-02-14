Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 14 февраля 2024Путешествия

Студент решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Студент из Канады решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате. Своей историей он поделился на форуме Reddit, на нее обратило внимание издание Daily Hive.

Житель Калгари Тим Чен рассказал, что учится в Университете Британской Колумбии в Ванкувере и два раза в неделю летает туда на занятия. По словам студента, поездка на самолете обходится ему значительно дешевле, чем съемное жилье в Ванкувере. Чен пояснил, что в Калгари он живет с родителями, поэтому платить за квартиру ему не нужно.

Материалы по теме:
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи. Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи.Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
21 ноября 2023
«На просмотры приходит по сто человек» Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
28 ноября 2023

Как пишет источник со ссылкой на данные компании Zumper, занимающейся недвижимостью, арендная плата в Ванкувере в январе начиналась в среднем от 2,7 тысячи долларов (около 246 тысяч рублей) за однокомнатную квартиру и от 3,8 тысячи долларов (около 346 тысяч рублей) за двухкомнатную.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Новой Зеландии и посчитала ежедневные расходы на жизнь в этой стране. По ее словам, съем однокомнатной квартиры там обходится минимум в пять-семь тысяч рублей в день.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

      Раскрыт необычный секрет долголетия 109-летней пенсионерки

      Эквадор получит американские вертолеты в обмен на российские

      В Германии назвали безумием поставки оружия Киеву

      В России музыкального педагога обвинили в разврате несовершеннолетней ученицы

      МИД России вызвал посла Узбекистана

      «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям

      Валиева пропустит тур команды Тутберидзе

      Путин поручил делиться доходами с авторами прорывных решений

      Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше