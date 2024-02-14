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16:13, 14 февраля 2024Путешествия

Стюардесса порекомендовала никогда не надевать шорты в самолет

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. Своим мнением она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Scoop Upworthy.

По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, заметила она, в самолете бывает холодно для такой одежды. «Во-вторых, предположим, у вас эвакуация и вам нужно спуститься с аварийной горки. Вы обожжете ягодицы», — предупредила стюардесса.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязный борт самолета может быть опасен для пассажиров. Он рекомендовал вместо шортов надевать джинсы, чтобы максимально закрыть кожу от соприкосновений с креслом.

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      Зарина Дзагоева
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