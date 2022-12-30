Бортпроводник посоветовал пассажирам надевать в самолет джинсы вместо шорт

Бортпроводник Томми Чимато рассказал, что грязный борт самолета опасен для пассажиров

Бортпроводник из Аризоны посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. Он разместил в соцсетях видеоролик с советами для пассажиров. На него обратило внимание издание Daily Mail.

Как объяснил Томми Чимато (Tommy Cimato) в своем ролике, грязный борт самолета может быть опасен для пассажиров. Он рекомендовал вместо шортов надевать джинсы, чтобы максимально закрыть кожу от соприкосновений с креслом или другими частями самолета. Бортпроводник также посоветовал не прислоняться головой к окну во время сна, поскольку неизвестно, сколько человек делали то же самое до этого.

«И никогда не прикасайтесь к кнопке смыва в туалете голыми руками. Честно говоря, это очень негигиенично и довольно отвратительно. Когда вы смываете воду, используйте салфетку, которая есть в туалете», — рассказал Чимато.

Ранее стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний объяснила риски секса в туалете самолета. По ее словам, путешественники могут «подхватить в уборной что-нибудь неприятное». Девушка подчеркнула, что жидкость на полу туалета самолета — вовсе не вода.