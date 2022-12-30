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19:11, 30 декабря 2022Путешествия

Бортпроводник посоветовал пассажирам надевать в самолет джинсы вместо шорт

Бортпроводник Томми Чимато рассказал, что грязный борт самолета опасен для пассажиров

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Бортпроводник из Аризоны посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. Он разместил в соцсетях видеоролик с советами для пассажиров. На него обратило внимание издание Daily Mail.

Как объяснил Томми Чимато (Tommy Cimato) в своем ролике, грязный борт самолета может быть опасен для пассажиров. Он рекомендовал вместо шортов надевать джинсы, чтобы максимально закрыть кожу от соприкосновений с креслом или другими частями самолета. Бортпроводник также посоветовал не прислоняться головой к окну во время сна, поскольку неизвестно, сколько человек делали то же самое до этого.

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«И никогда не прикасайтесь к кнопке смыва в туалете голыми руками. Честно говоря, это очень негигиенично и довольно отвратительно. Когда вы смываете воду, используйте салфетку, которая есть в туалете», — рассказал Чимато.

Ранее стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний объяснила риски секса в туалете самолета. По ее словам, путешественники могут «подхватить в уборной что-нибудь неприятное». Девушка подчеркнула, что жидкость на полу туалета самолета — вовсе не вода.

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Зарина Дзагоева
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