Трое россиян оборудовали нарколабораторию на даче и попались

Под Оренбургом задержали мужчин, организовавших нарколабораторию на даче в СНТ

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии выявили подпольную нарколабораторию, оборудованную на одной из дач в СНТ в Оренбургской области, и задержали троих организаторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, злоумышленниками оказались жители села Подгородняя Покровка в возрасте 35, 36 и 37 лет. В ходе обследования домовладения одного из мужчин силовики нашли свыше 2,5 килограмма мефедрона, три килограмма неустановленного вещества, 600 литров прекурсоров и различное оборудование. Кроме того, в местах проживания организаторов были обнаружены и изъяты 1,5 миллиона рублей, полученных преступным путем, а также компьютерная техника.

По предварительным данным, задержанные синтезировали наркотик в дачном доме, а затем отвозили в гараж для расфасовки и дальнейшего сбыта через тайники-закладки. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее силовики обнаружили нарколабораторию с 300 килограммами реактивов в гараже в Иванове и задержали ее хозяина.