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11:51, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Участника «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве

Участника проекта «Голос. Дети» Виктора Борисова задержали с наркотиками

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

21-летнего участника телевизионных проектов «Голос. Дети» на Первом канале и «Ты супер!» на НТВ Виктора Борисова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Борисова задержали в ночь на 14 февраля. По данным источника, полицейские остановили такси, в котором ехал участник телешоу, для проверки документов. Заметив, что пассажир нервничал, правоохранители решили досмотреть его.

У Борисова обнаружили пакет, предположительно, с запрещенным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Борисов появился в первом сезоне проекта «Голос. Дети» в 2014 году, приняв участие в слепых прослушиваниях. Также он участвовал в третьем сезоне шоу «Ты супер!» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что другая участница «Голос. Дети» Александра Апраксина стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманным путем заставили ее подписать документ на оформление кредита почти в 200 тысяч рублей.

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      Мария Большакова
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