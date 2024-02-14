Улицы в российском городе захотели назвать в честь Китая

Мэр Читы Ярилов предложил назвать улицы в честь Китая

Новые улицы в Чите захотели называть в честь Китая, Манголии и других восточных стран и регионов. С таким предложением выступил мэр российского города Евгений Ярилов, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Ярилов поручил администрации рассмотреть возможность присвоения улицам в микрорайонах, которые планируется построить в будущем, названий в честь городов-побратимов. Речь идет о китайских Маньчжурии и Хайлар, монгольском Чойбалсан и столице соседней Бурятии Улан-Удэ.

Мэр подчеркнул, что с рядом перечисленных городов Читу связывает общая история и важные события. Кроме того, в некоторых из них есть улицы, названные в честь Читы: улица Читинская в Улан-Удэ и улица имени Читы в Чойбалсане.

Ранее стало известно, что в Москве впервые отметят китайский Новый год. В честь праздника улицы в центре российской столицы будут украшены тематическими декорациями.