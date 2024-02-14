Умер автор знаменитой заставки к «Ну, погоди!»

Автор заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак умер в 95 лет

Умер автор заставки к мультфильму «Ну, погоди!», венгерский композитор Тамаш Деак. Об этом сообщает агентство MTI.

Деак скончался на 96-м году жизни, говорится в сообщении.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Композитор написал музыку более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также ряд джазовых и симфонических композиций. В России Деак наиболее известен по композиции «Водные лыжи», которая звучит в заставке «Ну, погоди!». Несколько его мелодий также звучали в других сериях мультфильма.

Ранее в Москве скончался композитор Геннадий Гладков. Он написал музыку к таким фильмам, как «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и другим. Гладков также был автором песен в мультфильмах «Голубой щенок», «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973).