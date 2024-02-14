Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:44, 14 февраля 2024Культура

Умер автор знаменитой заставки к «Ну, погоди!»

Автор заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак умер в 95 лет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Умер автор заставки к мультфильму «Ну, погоди!», венгерский композитор Тамаш Деак. Об этом сообщает агентство MTI.

Деак скончался на 96-м году жизни, говорится в сообщении.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Композитор написал музыку более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также ряд джазовых и симфонических композиций. В России Деак наиболее известен по композиции «Водные лыжи», которая звучит в заставке «Ну, погоди!». Несколько его мелодий также звучали в других сериях мультфильма.

Ранее в Москве скончался композитор Геннадий Гладков. Он написал музыку к таким фильмам, как «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и другим. Гладков также был автором песен в мультфильмах «Голубой щенок», «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Льготной ипотеке нашли замену

      Россиянин предстанет перед судом за покушение на жизнь 15-летней падчерицы

      Алиев назвал сигналом Еревану недавние события на границе с Арменией

      Россиянам раскрыли неочевидный способ справиться с головной болью

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше