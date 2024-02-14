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03:13, 14 февраля 2024Культура

Умерла завещавшая Путину коллекцию картин на два миллиарда долларов искусствовед

Умерла завещавшая Путину коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Нина Молева

Фото: Unsplash

Писательница, историк, искусствовед Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Уточняется, что член Союза писателей и Союза художников, доктор исторических наук скончалась 11 февраля. Нина Молева — автор монографий о русских живописцах, исследований по истории русского и зарубежного искусства, книг о древнерусской и старинной московской архитектуре.

После смерти своего мужа, художника-авангардиста Элия Белютина Молева унаследовала коллекцию работ старых мастеров, включающую в себя около 200 картин общей стоимостью в два миллиарда долларов. В 2013 году искусствовед передала коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.

В 2023 году рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes возглавил единственный сын крупнейшего акционера и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Его наследство оценивается в 20,5 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга расположились дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко. Тара и Адриан унаследуют по 12,6 миллиарда долларов. Третье место в списке заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, доля в наследстве каждого составит порядка 10,8 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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