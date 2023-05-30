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10:00, 30 мая 2023Экономика

В России назвали самых богатых наследников

Forbes: список богатейших наследников в России возглавил сын основателя «Лукойла»

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes возглавил единственный сын крупнейшего акционера и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Его наследство оценивается в 20,5 миллиарда долларов. При этом Алекперов-старший занимает в списке богатейших россиян шестое место.

На втором месте рейтинга расположились дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко. Тара и Адриан унаследуют по 12,6 миллиарда долларов из состояния отца, которого ранее назвали богатейшим российских миллиардеров. Третье место в списке заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, доля в наследстве каждого составит порядка 10,8 миллиарда долларов.

На четвертой строчке рейтинга оказались дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Дмитрий, Юрий и Анастасия унаследуют по 7,35 миллиарда долларов. Пятое место занял сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова, его наследство составит 7,3 миллиарда долларов. В прошлом году он занимал седьмую строчку в рейтинге.

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В конце 2022 года компании Henley&Partners и New World Wealth включили Россию в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей. Всего в мире 25 490 владельцев технологических и мультинациональных компаний, финансистов, наследников состояний и иных миллиардеров. 435 из них живут в России. При этом за последние 20 лет количество сверхбогачей взлетело более чем вдвое. Больше всего таких людей живут в США (9730), Китае (2021) и Индии (1132).

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    Вячеслав Агапов
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