Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Назван богатейший наследник России

Юсуф Алекперов назван Forbes богатейшим наследником России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самым богатым наследником российского миллиардера назван Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. По данным Forbes, его наследство оценивается в 21,4 миллиарда долларов.

На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 11,35 миллиарда долларов), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 11,35 миллиарда). Всего в рейтинге 20 семей, где на каждого наследника приходятся не менее 2,6 миллиарда долларов. Совокупное состояние их родителей — 268 миллиарда долларов.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

В рейтинг попали также сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по 7,55 миллиарда долларов). По оценкам Forbes, на 29 апреля в России было 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 миллиарда долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), тройку лидеров закрыл основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Курс рубля упал
Молодому мигранту досталась квартира умершей жены-пенсионерки
ФСБ пресекла канал поставки оружия и боеприпасов из Украины
В США рассказали о старом и мощном российском самолете
Минпромторг подтвердил планы по выпуску китайских «Москвичей»
Крупный пожар на юге Москвы показали на видео
Россиянам рассказали о возможности сэкономить на отдыхе в новых отелях Турции
Назван богатейший наследник России
Дизайнер предупредила о вгоняющих в депрессию ошибках в интерьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.