Назван богатейший наследник России

Юсуф Алекперов назван Forbes богатейшим наследником России

Самым богатым наследником российского миллиардера назван Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. По данным Forbes, его наследство оценивается в 21,4 миллиарда долларов.

На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 11,35 миллиарда долларов), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 11,35 миллиарда). Всего в рейтинге 20 семей, где на каждого наследника приходятся не менее 2,6 миллиарда долларов. Совокупное состояние их родителей — 268 миллиарда долларов.

В рейтинг попали также сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по 7,55 миллиарда долларов). По оценкам Forbes, на 29 апреля в России было 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 миллиарда долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), тройку лидеров закрыл основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов.

