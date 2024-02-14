В Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Хунку

МИД Белоруссии: Канада ищет оправдания, чтобы покрывать нацистских преступников

Канадское правительство будет искусственно тянуть время, а также искать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать нацистских преступников, в том числе бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько). Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что это не рядовой и частный случай, а серьезнейшая глобальная тема. И она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества», — прокомментировал отказ Канады передать Хунку представитель дипведомства.

Глаз подчеркнул, что ситуация с Хункой станет очередным индикатором для властей Канады, которые «называют себя правовым, цивилизованным государством, но при этом десятилетиями укрывают целый рассадник лиц, преступные деяния которых доказаны и не имеют срока давности».

Он также сообщил, что запрос Минска к Оттаве с просьбой выдать Владимира Катрюка, участника резни в Хатыни, суд над которым сейчас заочно проходит в Минске, остался без ответа.

Ранее стало известно, что Канада попросила дополнительное время для ответа по делу бывшего бойца дивизии СС «Галичина». Формальным поводом для этого стало отсутствие договора об экстрадиции между Оттавой и Москвой.