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19:10, 14 февраля 2024Мир

В Германии назвали безумием поставки оружия Киеву

Немецкий политик Вагенкнехт назвала безумием поставки оружия Украине
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: M. Popow / imago-images.de / Globallookpress.com

Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала безумием поставки оружия Украине, раскритиковав власти ФРГ за финансирование Киева. Ее слова приводит Suddeutsche Zeitung.

Глава немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» назвала действующее правительство Германии самым глупым и опасным в Европе.

«Нам нужны деньги здесь, в стране, на хорошие пенсии, на хорошее здравоохранение, на надлежащую инфраструктуру, вот на что они нам нужны, а не для того, чтобы выделять все больше денег на проклятое наращивание военной мощи и поставки оружия», — подчеркнула она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что конфликт на Украине мог быть закончен еще по итогам переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

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