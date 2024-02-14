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17:08, 14 февраля 2024Мир

В Германии предложили экспортировать желающих войны политиков вместо оружия

Вагенкнехт: вместо оружия можно экспортировать политиков, которые хотят войны
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт предложила властям Германии сформировать батальон из желающих войны политиков и экспортировать его по всему миру вместо оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместо того чтобы отправлять оружие, можно сформировать батальон из политиков, которые непременно хотят войны. И этот почетный батальон мы будем экспортировать по всему миру, дадим ему возможность участвовать во всех войнах», — сказала глава немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт».

Она подчеркнула, что война — это всегда поражение, и нужно делать все возможное, чтобы прекратить все текущие конфликты, но этого нельзя достичь при помощи оружия.

По ее словам, конфликт на Украине мог быть закончен еще по итогам переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее лидер списка немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» на выборах в Европарламент Томас Гайзель заявил, что Германия должна понимать, что увеличение поставок оружия Украине только затягивает военный конфликт. Он также добавил, что после завершения противостояния Украина будет ждать от Германии помощь на восстановление страны.

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      Семен Александров
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