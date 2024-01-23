Член «Союза Сары Вагенкнехт» Гайзель: военная помощь Украине затягивает конфликт

Германия должна понимать, что увеличение поставок оружия Украине только затягивает военный конфликт. С таким заявлением выступил лидер списка немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» на выборах в Европарламент Томас Гайзель в интервью Tagesspiegel.

Гайзель ответил на вопрос о военной помощи Украине и урегулировании конфликта. Он отметил, что Германия и Запад должны ответственно подойти к вопросу поставок оружия стране.

«Чем больше оружия мы поставим, тем дольше продлится военный конфликт и тем больше будут масштабы разрушений», — заявил политик. Он также добавил, что после завершения противостояния Украина будет ждать от Германии помощь на восстановление страны.

По мнению Гайзеля, правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой он состоял почти 40 лет, отошла от принципов политики по предотвращению конфликтов. Он упомянул бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта и предположил, что тот направил бы все силы на урегулирование противостояния на Украине.

Ранее «Союз Сары Вагенкнехт» заявил о намерении прекратить поставки оружия на Украину во время презентации программы на выборы в Европарламент. Новая оппозиционная партия призвала к прекращению огня на Украине и запуску процесса мирных переговоров.