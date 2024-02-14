Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 14 февраля 2024Мир

В Иране сообщили о возможной диверсии на газопроводе

Reuters: в Иране сообщили о возможной диверсии из-за двух взрывов на газопроводе
СюжетВзрывы в Иране

Кадр: Mehr News

О двух взрывах на «линии 65» главного газопровода сообщили в Иране, местные чиновники подозревают возможную диверсию. Об этом информирует Reuters.

Государственные телеканалы передают, что взрывы не привели к перебоям работы газоснабжения в стране. Кроме того, представители властей заявляют, что пострадавших среди населения не было.

Из-за происшествия в иранских провинциях Фарс, Исфахан, Чахармахал и Бахтиари экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности.

Mehr News сообщает, что в одной из северных провинций Ирана прекращено газоснабжение промышленных предприятий.

По итогам предварительного расследования были обнаружены признаки диверсии.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе в иранском городе Боруджен начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад должен прекратить подливать масло в огонь». Китай поддержал Россию по Украине

      Россиянин расправился с родственником и ради своей безопасности инсценировал ДТП

      Украинских уклонистов нашли в румынских горах

      Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

      В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

      Переброску новых сил ВСУ к Авдеевке объяснили

      Решение Украины перейти к обороне объяснили

      У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma

      Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

      В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше