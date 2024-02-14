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06:04, 14 февраля 2024Мир

В Иране произошел взрыв на главной линии газопровода

Mehr: на главной линии газопровода в городе Боруджен произошел взрыв

Фото: Wana News Agency / Reuters

В иранском городе Боруджен произошел взрыв на главной линии газопровода, пишет агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы.

Сообщается, что в результате взрыва начался пожар. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мэр города Фатах Кареми рассказал, что подача газа по линии прекращена. По его словам, пожар будет продолжаться, «пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа».

Ранее во Франции загорелась атомная электростанция (АЭС) «Шинон». Пожар произошел из-за вспыхнувшего трансформатора.

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      Марина Совина
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