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20:13, 14 февраля 2024Культура

В Москве срочно отменили спектакль из-за болезни Добронравова

В Москве срочно отменили спектакль с участием Добронравова из-за его болезни
Федор Добронравов

Федор Добронравов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Культурном центре ЗИЛ в Москве срочно отменили спектакль под названием «Ты где-то рядом», главную роль в котором играет народный артист России и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Руководство культурного учреждения было вынуждено заменить постановку на спектакль «Танцуй со мной» из-за ухудшения состояния 62-летнего актера.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — объявили зрителям в театре.

Агент артиста в разговоре с изданием подтвердила, что Добронравов болеет, а также отметила, что несколько спектаклей с его участием уже отменены.

Ранее стал известен новый диагноз российского актера и звезды сериала «Кадетство» Валерия Баринова, который попал в больницу после падения на улице.

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      Анастасия Астахова
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