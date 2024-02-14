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12:32, 14 февраля 2024Бывший СССР

В ОДКБ назвали место проведения учений в 2024 году

Начальник штаба Сердюков: учения ОДКБ пройдут в Киргизии и Казахстане

Фото: Владислав Ногай / РИА Новости

Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Киргизии, Таджикистане и Казахстане осенью 2024 года. Место проведения назвал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА Новости.

По его словам, среди основных мероприятий совместной подготовки в Киргизии состоятся командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», специальное учение силами и средствами разведки «Поиск 2024», специальное учение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2024».

Кроме того, в Казахстане проведут командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», а в Таджикистане — оперативный сбор с командованием КСБР Центрально-Азиатского региона. Планируется продолжить практику привлечения оборонных ведомств для исследования проблем развития сил коллективной безопасности ОДКБ, добавил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от ОДКБ жесткой, но предельно корректной риторики. По его словам, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности стран ОДКБ, даже если они существуют.

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      Кристина Есикова
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