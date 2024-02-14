В России музыкального педагога обвинили в развращении несовершеннолетней ученицы

В Пермском крае одного из лучших учителей музыки обвинили в развращении ученицы

В Пермском крае одного из лучших музыкальных педагогов обвинили в развращении 16-летней ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на 61-летнего учителя музыки написала мать одной из его учениц. По ее словам, с декабря 2022 года по сентябрь 2023-го мужчина домогался ее несовершеннолетней дочери во время занятий в Очерской детской школе искусств. Он склонял девочку к интимной связи и делал ей комплименты. О нездоровых отношениях родители узнали только спустя девять месяцев.

Преподавателя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Россиянину грозит до трех лет лишения свободы с лишением права работать с детьми на срок до десяти лет.

По информации в канале, обвиняемый учитель неоднократно получал награды за воспитание юных талантов и за успешную работу в сфере образования.

Ранее сообщалось, что экс-координатора движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней.