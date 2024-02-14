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16:32, 14 февраля 2024Россия

В России описали три шага ВСУ для выхода из тяжелой ситуации в Авдеевке

Политолог Марков заявил, что ВСУ могут выйти из сложной ситуации в Авдеевке

Фото: Alina Smutko / Reuters

У Вооруженных сил Украины есть несколько возможных вариантов для решения сложной ситуации в Авдеевке. Три вероятных шага украинского командования перечислил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, первый способ выйти из сложившейся ситуации будет заключаться в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из южной части населенного пункта в северную, где украинцы смогут занять новую линию обороны. Марков подчеркнул, что этот шаг — самый логичный, однако в таком случае ВСУ получат репутационный удар, а Россия — серьезное позиционное преимущество.

«Мощные оборонительные сооружения в южной части будут потеряны. И большая часть города перейдет к России. И вновь назначенный Сырский начнет с отступления», — порассуждал Марков. Он отметил, что есть и два других способа — нанести контрудары с севера и юга или только с севера и тем самым «подрезать» российские войска или окружить их.

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Удар с севера и юга Марков назвал наиболее вероятным, несмотря на всю его амбициозность. Однако политолог подчеркнул, что у российского командования может и не быть планов штурма города. «Стратегия России может заключаться в том, что не брать Авдеевку, а держать ее в полуокружении и перемалывать и перемалывать военные ресурсы ВСУ», — подытожил эксперт.

Ранее спикер Сил обороны таврического направления ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что в Адеевке предусмотрены запасные пути снабжения на случай потери основного. При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называл обстановку на авдеевском и купянском направлениях чрезвычайно сложной и напряженной для ВСУ.

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