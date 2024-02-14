В России резко подешевели духи

«Ведомости»: в России на 24 % снизилась средняя стоимость флакона духов

В 2023 году средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустилась до уровня в 1545 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак»).

Для сравнения, в 2022 году средняя стоимость флакона духов в стране составляла 2042 рубля. Таким образом, за прошедший год цены на этот вид парфюмерии сократились на 497 рублей. Эксперты ЦРПТ связали подобную динамику с увеличением спроса на товары отечественного производства, цены на которые традиционно ниже, чем у зарубежных конкурентов.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова заявила, что средняя стоимость флакона отечественных духов всех сегментов в 2023 году составляла от 800 до 1500 рублей. В свою очередь, цена на флакон импортных духов эконом-класса составляла 1-4,5 тысячи рублей.

Ранее в ЦРПТ сообщали, что средняя стоимость парфюмерной воды на российском рынке за год выросла на 10,5 процента и достигла уровня в 2,54 тысячи рублей за флакон. Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая наращивание доли импортной продукции, закупленной при высоком курсе доллара, а также удорожание логистических услуг.