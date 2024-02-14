В России заявили об очень большом количестве дел о фейках об армии на подростков

Экс-омбудсмен Астахов: по статье о фейках об армии привлечено очень много детей

За последний год очень большое количество детей россиян привлечены по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом заявил бывший детский омбудсмен Павел Астахов, его слова приводит «Радио Sputnik».

Он предупредил, что по этой статье теперь возможна и конфискация имущества, поэтому родителям следует уделять большое внимание кругу общения детей и содержанию их постов в соцсетях.

«Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. Поэтому, дорогие друзья, всех призываю — смотрите за своими детьми. (...) Это не шутки! Он может попасть под статью, будет осужден», — обратился к россиянам Астахов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о Российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства.

Документ, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях», помимо собственности, также позволяет лишать россиян почетных званий.

