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15:22, 14 февраля 2024Россия

В России заявили об очень большом количестве дел о фейках об армии на подростков

Экс-омбудсмен Астахов: по статье о фейках об армии привлечено очень много детей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За последний год очень большое количество детей россиян привлечены по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом заявил бывший детский омбудсмен Павел Астахов, его слова приводит «Радио Sputnik».

Он предупредил, что по этой статье теперь возможна и конфискация имущества, поэтому родителям следует уделять большое внимание кругу общения детей и содержанию их постов в соцсетях.

«Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. Поэтому, дорогие друзья, всех призываю — смотрите за своими детьми. (...) Это не шутки! Он может попасть под статью, будет осужден», — обратился к россиянам Астахов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о Российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства.

Документ, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях», помимо собственности, также позволяет лишать россиян почетных званий.

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      Марк Леонов
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