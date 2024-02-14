В российском регионе две школьницы отравились угарным газом в жилом доме

В доме в Астрахани две школьницы отравились угарным газом, их не удалось спасти

В жилом доме в Астрахани две школьницы отравились угарным газом, спасти их не удалось. Об этом сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале.

Надзорное ведомство уточнило, что несовершеннолетние отравились газом из-за неправильного обращения с отопительным оборудованием в доме. Из-за этого произошло задымление.

Правоохранительные органы после случившегося начали проверку. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению законными представителями обязанности по воспитанию детей», — сообщили в прокуратуре. Не выжили школьницы в возрасте 16 лет, передает ТАСС.

Ранее в городе Малгобек в Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Причиной утечки газа в МЧС назвали неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.