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14:36, 14 февраля 2024Россия

В российской гимназии обнаружили огромную мину

V1.ru: в Волгограде в гимназии № 12 обнаружили минометную мину

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Волгограде в Краснооктябрьском районе в гимназии № 12 на четвертом этаже обнаружили огромную минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

По сведениям издания, опасное устройство долгое время оставалось незамеченным в российском учебном заведении.

Авторы из местных Telegram-каналов выяснили, что директор гимназии, которая является депутатом волгоградской областной думы, страшную находку опровергает.

В свою очередь, источник V1.RU в оперативных службах подтвердил, что звонок из гимназии с сообщением об обнаружении мины действительно был.

«На место сразу должны были выехать полицейские, а уже затем информацию об этой находке должны были дальше передать военным», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кемерово ученик принес в школу муляж бомбы, из-за которого в учреждении прошла эвакуация.

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      Анна Щербакова
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