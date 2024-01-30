В российском городе эвакуировали школу из-за первоклассника с бомбой для дедушки

В Кемерово первоклассник сделал муляж бомбы для дедушки и перепугал всю школу

В Кемерово ученик принес в школу муляж бомбы, из-за которого в учреждении прошла эвакуация. Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

Первоклассник по имени Женя (имя изменено) решил сделать подарок для дедушки на 23 февраля. Дома он собрал муляж бомбы: три алюминиевых банки из-под газировки он перемотал скотчем. 29 января ребенок взял подарок с собой в школу.

Охранники перепугались, заметив у мальчика подозрительный предмет, и начали расспрашивать о нем Женю. Школьник честно ответил, что бомба ненастоящая. Однако охранников не убедили объяснения первоклассника. Нештатная ситуация спровоцировала эвакуацию школы, а на место были вызваны сотрудники полиции. Полицейские изъяли муляж взрывчатки, мальчика задерживать не стали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании школьник нашел и сфотографировал останки загадочного безглазого существа. Он тут же позвонил матери и показал ей существо по видеосвязи, а она выложила сделанные кадры в соцсеть.

