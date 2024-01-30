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19:23, 30 января 2024Из жизни

В российском городе эвакуировали школу из-за первоклассника с бомбой для дедушки

В Кемерово первоклассник сделал муляж бомбы для дедушки и перепугал всю школу

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Кемерово ученик принес в школу муляж бомбы, из-за которого в учреждении прошла эвакуация. Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

Первоклассник по имени Женя (имя изменено) решил сделать подарок для дедушки на 23 февраля. Дома он собрал муляж бомбы: три алюминиевых банки из-под газировки он перемотал скотчем. 29 января ребенок взял подарок с собой в школу.

Охранники перепугались, заметив у мальчика подозрительный предмет, и начали расспрашивать о нем Женю. Школьник честно ответил, что бомба ненастоящая. Однако охранников не убедили объяснения первоклассника. Нештатная ситуация спровоцировала эвакуацию школы, а на место были вызваны сотрудники полиции. Полицейские изъяли муляж взрывчатки, мальчика задерживать не стали.

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      Антонина Черташ
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