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13:38, 14 февраля 2024Забота о себе

Врач раскрыла настоящую причину менингита

Терапевт Агаева: менингит возникает из-за бактерий, а не из-за отсутствия шапки

Фото: Unsplash

Отсутствие шапки зимой не приводит к менингиту или отиту, заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Правдивость утверждения о возможности заболеть от воздействия холода она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что мнение, будто холод — это основная причина простудных заболеваний, весьма распространено. В частности, многие считают, что нахождение морозе без шапки может привести к менингиту. Однако, по словам Агаевой, менингит — инфекционное заболевание оболочек головного мозга, которое вызывают бактерии менингококки и некоторые вирусы. Им можно заразиться только воздушно-капельным путем, при контакте с больным человеком, подчеркнула терапевт.

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Отит — заболевание уха, которое тоже имеет инфекционную природу, раскрыла причину его возникновения Агаева. Его развитие провоцируют бактериальная, грибковая или вирусная инфекции. Чаще всего отит становится осложнением других заболеваний, например, ангины или гайморита, объяснила врач.

Хотя менингит и отит не связаны с ношением шапки, это не значит, что стоит отказываться от нее в мороз — длительное пребывание на улице без головного убора грозит обморожением ушей и кожи головы

Анастасия Агаеваврач-терапевт

Также Агаева обратила внимание на то, что среди россиян бытует мнение, будто можно заболеть от вдыхания холодного воздуха. Однако, по ее словам, сама по себе эта привычка не может спровоцировать простуду или грипп. Более того, как отметила врач, прогулки и физические упражнения зимой полезны для организма. Однако в сочетании с ветром и температурой ниже 25 градусов, холодный воздух может негативно отразиться на здоровье. «Сильный мороз может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, спазм внутренних мышц и даже рефлекторную остановку дыхания. У людей с бронхиальной астмой подобные метеоусловия могут спровоцировать приступ. Помимо этого, низкие температуры и влажный воздух могут привести к сухости и раздражению кожи лица и губ», — предостерегла терапевт.

Ранее Агаева предупредила некоторых россиян о повышенном риске заболеть туберкулезом. По ее словам, при снижении иммунитета, например после перенесенного коронавируса, риск заражения этим инфекционным недугом возрастает.

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      Наталья Обрядина
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