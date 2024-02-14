Росстат сообщил о снижении цен на яйца и мясо птицы на 1,8 процента в январе

По итогам января 2024 года цены на куриные яйца и мясо птицы снизились на 1,8 процента, охлажденная и мороженая курятина упали в цене на 2,5 процента, а куриные окорочка — на 0,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем в годовом выражении стоимость яиц выросла на 59,05 процента, а мяса кур — 25,25 процента. Основное подорожание продуктов пришлось на второе полугодие прошлого года.

Также в январе подешевели гречка (минус 1,1 процента), свинина (минус 0,7 процента), сахар, пшено, отечественная икра лососевых рыб (минус 0,5 процента). В то же время продолжился рост цен на овощи и фрукты. Огурцы подорожали на 20,1 процента, белокочанная капуста — на 15,2 процента, виноград — на 13,6 процента, помидоры — на 10,6 процента.

Общая инфляция в январе ускорилась до 0,86 процента после 0,73 процента в декабре прошлого года. Такой результат оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали снижение роста цен до 0,7 процента. Продовольственные товары подорожали на 1,26 процента, непродовольственные — на 0,47 процента, а услуги — на 0,78 процента.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил о снижении темпов роста потребительских цен в России к концу января 2024 года. Вместе с тем он поручил экономическому блоку уделить особое внимание продолжению сдерживания инфляции.