Путин заявил о замедлении роста цен в России

Путин: годовая инфляция в России снизилась до 7,2 процента к концу января

Темпы роста потребительских цен в России замедлились до 7,2 процента к концу января 2024 года. За месяц инфляция в стране снизалась на 0,2 процентных пункта, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит «Прайм».

В декабре годовая инфляция в стране составляла 7,4 процента. Добиться ее снижения удалось за счет совместных усилий Центробанка (ЦБ) и правительства, уточнил президент. На этом фоне он призвал власти придерживаться взятого курса на усиление борьбы с ростом потребительских цен в стране.

Как уточняли в Минэкономразвития, по состоянию на 5 февраля 2024 года, инфляция в России составила 7,27 процента. На фоне постепенного снижения годового роста цен президент поручил экономическому блоку уделить особое внимание продолжению сдерживания инфляции. Эта цель должна стать одной из главных для властей в среднесрочной перспективе.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили наказывать торговые сети за превышающий инфляцию рост цен. В ведомстве захотели считать стоимость товара экономически необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на пять процентов от уровня инфляции. За подобную практику в ведомстве предложили вводить санкции.