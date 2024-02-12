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14:31, 12 февраля 2024Экономика

Путин потребовал особенного внимания к росту цен в стране

Путин поручил правительству уделить особое внимание сдерживанию инфляции в РФ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в стране. Требование главы государства заняться ростом цен приводит ТАСС.

Открывая совещание по экономическим вопросам, Путин предложил обсудить тенденции в ключевых отраслях и планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом.

«Предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года. Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию, — заявил глава государства.

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По словам президента, приоритетом для властей должно стать повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей. Также необходимо выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности, добавил он.

По данным компании «Эвотор», в течение января 2024 года в российских магазинах в среднем на 1-3 процента подешевели молотый кофе, пельмени и соки. Стоимость сахара, майонеза, сыра, йогуртов, курицы, зефира, консервированных готовых блюд и хлопьев за это время снизилась в среднем на 1 процент. Цены на детское пюре и выпечку упали на 2 процента, а стоимость нектаров — на 3 процента, уточнили эксперты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила наказывать торговые сети за превышающий инфляцию рост цен. Ведомство намерено признавать стоимость товара экономически необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на пять процентов от уровня инфляции (декабрь к декабрю прошлого года) и повышение не обусловлено экономическими факторами (изменение уровня спроса или предложения, регулирование тарифов, цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный и некоторые другие факторы).

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      Вячеслав Агапов
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