В России задумались о наказаниях за рост цен на товары

РБК: ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новую версию законопроекта о наказаниях за повышение торговыми сетями и производителями цен на товары, в которой изменились критерии нарушений. О том, что ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен, со ссылкой на документ пишет РБК.

Теперь стоимость товара предлагается признавать экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на пять процентов от уровня инфляции (декабрь к декабрю прошлого года), при этом повышение не обусловлено теми или иными экономическими факторами. В качестве последних подразумеваются изменения уровня спроса или предложения товара, регулирования тарифов, цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный и некоторые другие факторы.

Первую версию документа ФАС представила в декабре 2023 года. В январе ее обсуждали на совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, но тот поручил проработать механизмы оценки роста спроса, затрат и сезонного фактора.

Кроме того, ведомству необходимо представить методику определения влияния сезонного фактора на цены, а также создать исчерпывающий перечень факторов, которые могли бы подтвердить обоснованность повышении стоимости товара.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров назвал введение понятия «экономически не обоснованная цена» существенным усилением полномочий ведомства для вмешательства в процессы ценообразования. По мнению эксперта, принятие документа увеличит издержки для торговых сетей, так как над ними усилят контроль.

При этом, добавил Гафаров, новые правила никак не повлияют на основные причины роста цен, среди которых нехватка кадров, стоимость сырья и материалов. В то же время источник издания, знакомый с подготовкой инициативы, считает, что она станет точечным механизмом, касающимся случаев, к которым не применимы действующие механизмы ФАС.

Впервые с предложением запретить необоснованный рост цен на товары антимонопольное ведомство вышло в 2022 году. Но тогда инициативу не поддержали в Минэкономразвития, посчитав, что недобросовестные участники рынка, напротив, могут воспользоваться ей для законного разгона стоимости товара и избежать ответственности. Однако после резкого роста цен на яйца осенью прошлого года ФАС вернула документ в правительство.

Ранее опрос показал, что основной проблемой российских предприятий к концу 2023 года стала нехватка средств, что связано с высокой инфляцией и невозможностью получить краткосрочные кредиты. Вместе с тем в основной запрос к государству выбилось требование сдерживать рост цен на топливо, энергию и транспорт.