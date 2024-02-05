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10:11, 5 февраля 2024Экономика

В России задумались о наказаниях за рост цен на товары

РБК: ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новую версию законопроекта о наказаниях за повышение торговыми сетями и производителями цен на товары, в которой изменились критерии нарушений. О том, что ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен, со ссылкой на документ пишет РБК.

Теперь стоимость товара предлагается признавать экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на пять процентов от уровня инфляции (декабрь к декабрю прошлого года), при этом повышение не обусловлено теми или иными экономическими факторами. В качестве последних подразумеваются изменения уровня спроса или предложения товара, регулирования тарифов, цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный и некоторые другие факторы.

Первую версию документа ФАС представила в декабре 2023 года. В январе ее обсуждали на совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, но тот поручил проработать механизмы оценки роста спроса, затрат и сезонного фактора.

Кроме того, ведомству необходимо представить методику определения влияния сезонного фактора на цены, а также создать исчерпывающий перечень факторов, которые могли бы подтвердить обоснованность повышении стоимости товара.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров назвал введение понятия «экономически не обоснованная цена» существенным усилением полномочий ведомства для вмешательства в процессы ценообразования. По мнению эксперта, принятие документа увеличит издержки для торговых сетей, так как над ними усилят контроль.

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При этом, добавил Гафаров, новые правила никак не повлияют на основные причины роста цен, среди которых нехватка кадров, стоимость сырья и материалов. В то же время источник издания, знакомый с подготовкой инициативы, считает, что она станет точечным механизмом, касающимся случаев, к которым не применимы действующие механизмы ФАС.

Впервые с предложением запретить необоснованный рост цен на товары антимонопольное ведомство вышло в 2022 году. Но тогда инициативу не поддержали в Минэкономразвития, посчитав, что недобросовестные участники рынка, напротив, могут воспользоваться ей для законного разгона стоимости товара и избежать ответственности. Однако после резкого роста цен на яйца осенью прошлого года ФАС вернула документ в правительство.

Ранее опрос показал, что основной проблемой российских предприятий к концу 2023 года стала нехватка средств, что связано с высокой инфляцией и невозможностью получить краткосрочные кредиты. Вместе с тем в основной запрос к государству выбилось требование сдерживать рост цен на топливо, энергию и транспорт.

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      Платон Щукин
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