Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:56, 18 января 2024Экономика

Российские предприятия пожаловались на нехватку денег

ИНП РАН: одной из главных проблем бизнеса стал недостаток денег на развитие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

Российские предприятия к концу 2023 года практически адаптировались к санкциям, однако начали плотнее сталкиваться с их последствиями, особенно если речь о доступности финансовых и трудовых ресурсов. Об этом говорится в препринте статьи ИНП РАН «Российские предприятия в конце 2023 года», на которую ссылается «Коммерсантъ».

Доля пострадавших из-за ограничительных мер с весны 2023 года почти не изменилась, таковыми считают себя около 60 процентов предприятий, обратной точки зрения придерживаются 30 процентов. Однако чаще представители компаний начали говорить об активной адаптации, то есть поиске новых поставщиков, рынков сбыта и модернизации производства.

Этим процессам все сильнее мешает нехватка денег. Так, 54 процента участников опроса пожаловались на высокую инфляцию (34 процента в конце 2022 года), 17 процентов — на невозможность получить краткосрочные кредиты (10 процентов), а 24 процента столкнулись с той же проблемой в отношении долгосрочных кредитов (14 процентов).

Из-за этих проблем основные запросы к государству теперь выглядят так: сдерживать рост цен на топливо, энергию и транспорт (66 процентов), снизить налоговую и бюрократическую нагрузку (50 процентов и 41 процент), поддерживать спрос (42 процента), а также резко расширить льготное кредитование, о чем просит треть респондентов (32 процента).

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Деньги компаниям нужны для набора рабочей силы. Нет средств для привлечения достаточного количества сотрудников у 68 процентов компаний (весной — 55 процентов). Также не хватает денег на инвестиции в технологии и образование.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что если предоставить предприятиям больше средств, то количество сотрудников в экономике и их продуктивность не увеличится, а повышенные зарплаты просто перейдут в инфляцию.

В конце прошлого года опроса HeadHunter показал, что главной проблемой российских работодателей оказался наем сотрудников, об этом говорили 71 процент опрошенных представителей компаний.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Россиян предупредили о риске роста цен на чай и кофе

      Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

      Создан складной смартфон совместно с Porsche

      В Москве ребенок заплакал кровавыми слезами в школе и попал на операционный стол

      Мать Doja Cat подала в суд на выбившего рэперше зубы родственника

      Российского баскетболиста дисквалифицировали из-за кокаина

      Российские предприятия пожаловались на нехватку денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше