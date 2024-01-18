Российские предприятия пожаловались на нехватку денег

ИНП РАН: одной из главных проблем бизнеса стал недостаток денег на развитие

Российские предприятия к концу 2023 года практически адаптировались к санкциям, однако начали плотнее сталкиваться с их последствиями, особенно если речь о доступности финансовых и трудовых ресурсов. Об этом говорится в препринте статьи ИНП РАН «Российские предприятия в конце 2023 года», на которую ссылается «Коммерсантъ».

Доля пострадавших из-за ограничительных мер с весны 2023 года почти не изменилась, таковыми считают себя около 60 процентов предприятий, обратной точки зрения придерживаются 30 процентов. Однако чаще представители компаний начали говорить об активной адаптации, то есть поиске новых поставщиков, рынков сбыта и модернизации производства.

Этим процессам все сильнее мешает нехватка денег. Так, 54 процента участников опроса пожаловались на высокую инфляцию (34 процента в конце 2022 года), 17 процентов — на невозможность получить краткосрочные кредиты (10 процентов), а 24 процента столкнулись с той же проблемой в отношении долгосрочных кредитов (14 процентов).

Из-за этих проблем основные запросы к государству теперь выглядят так: сдерживать рост цен на топливо, энергию и транспорт (66 процентов), снизить налоговую и бюрократическую нагрузку (50 процентов и 41 процент), поддерживать спрос (42 процента), а также резко расширить льготное кредитование, о чем просит треть респондентов (32 процента).

Деньги компаниям нужны для набора рабочей силы. Нет средств для привлечения достаточного количества сотрудников у 68 процентов компаний (весной — 55 процентов). Также не хватает денег на инвестиции в технологии и образование.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что если предоставить предприятиям больше средств, то количество сотрудников в экономике и их продуктивность не увеличится, а повышенные зарплаты просто перейдут в инфляцию.

В конце прошлого года опроса HeadHunter показал, что главной проблемой российских работодателей оказался наем сотрудников, об этом говорили 71 процент опрошенных представителей компаний.