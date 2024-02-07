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10:00, 7 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали подешевевшие в начале года продукты

«Эвотор»: молотый кофе, пельмени и соки подешевели в России на 1-3 % в январе
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В течение января 2024 года в российской несетевой рознице подешевели молотый кофе, пельмени и соки. Стоимость этих видов продуктов снизилась в среднем на 1-3 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Эвотор».

Среди подешевевших продуктов оказались и другие виды. Так, стоимость сахара, майонеза, сыра, йогуртов, курицы, зефира, консервированных готовых блюд и хлопьев за этот период времени снизилась в среднем на 1 процент. В свою очередь, цены на детское пюре и выпечку упали на 2 процента, а стоимость нектаров — на 3 процента, уточнили эксперты.

В то же время одним из наиболее подорожавших продуктов в несетевой рознице в январе 2024 года стали шоколадные конфеты (плюс 2 процента) и плиточный шоколад (плюс 3 процента). Подобная динамика была обусловлена во многом резким ростом биржевых цен на какао-бобы. В целом в течение января средние цены на продукты в несетевых магазинах выросли на 1 процент, заключили аналитики.

В январе в российских магазинах также начали снижаться средние цены на куриные яйца. Первое сокращение стоимости этой продукции с лета 2023 года зафиксировали в период с 10 по 15 января. За этот период цены на яйца в России снизились на 0,2 процента.

Тенденция продолжилась и во второй половине месяца. Так, с 16 по 22 января цены снизились на 1,4 процента, а с 21 по 28 января упали еще на 1,5 процента, до 131,62 рубля за десяток.

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      Анатолий Акулов
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