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22:10, 14 февраля 2024Из жизни

Женщина отрезала партнеру пенис из-за подозрений в измене

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Перу ссора на почве ревности закончилась тем, что женщина отрезала партнеру пенис. Об этом пишет Spiegel.

Пара из города Чота поссорилась накануне Дня святого Валентина из-за того, что мужчина вернулся домой пьяным. 39-летняя партнерша заподозрила его в неверности и решила разобраться с проблемой раз и навсегда. Когда мужчина заснул, она отрезала его пенис кухонным ножом.

Мужчина был экстренно госпитализирован. Кровотечение удалось остановить, сейчас пострадавшему оказывают психологическую помощь. При этом изувечившую его партнершу не стали помещать под стражу из-за того, что она оказалась кормящей матерью: их общему ребенку лишь недавно исполнилось три месяца.

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В настоящий момент полиция расследует дело, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина простил жену, которая бритвой отрезала ему пенис и смыла его в унитаз. Женщина совершила преступление из-за подозрений в том, что муж занимался сексом с ее племянницей.

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      Алиса Дмитриева
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