Женщина выжила после пяти онкологических диагнозов и 11 операций

BBC News: жительница Британии назвала себя везунчиком после пяти случаев рака

Женщина, которая выжила после пяти онкологических диагнозов, назвала себя везунчиком. Об этом пишет BBC News.

57-летняя жительница Великобритании Натали Йейтс-Болтон перенесла 11 операций, 30 курсов химиотерапии и 55 курсов радиотерапии. Длительность последнего этапа лечения составила шесть лет. Врачи лишь недавно сообщили ей, что она достигла устойчивой ремиссии.

Впервые Йейтс-Болтон диагностировали лимфому Ходжкина в 22 года, когда она была студенткой и планировала стать медсестрой. Несмотря на тяжелое лечение, женщина не бросила учебу и подрабатывала, дежуря в неврологическом отделении больницы. После того как британка первый раз победила лимфому, рак возвращался еще трижды. Во время одного из рецидивов у Йейтс-Болтон обнаружили злокачественное образование в груди, которое удалили хирургическим путем.

«Я настоящий везунчик, потому что у меня есть члены семьи и друзья, которым повезло меньше моего. У них не было тех пяти шансов справиться с болезнью, которые были у меня», — рассказала корреспонденту BBC News Йейтс-Болтон.

Сейчас женщина ведет активный образ жизни, проводит время с детьми и внуками, а также занимается спортом. Она уже пробежала шесть марафонов, три ультрамарафонов и поучаствовала в трех триатлонах.

Ранее сообщалось, что в Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Она занимала 85 процентов пространства в брюшной полости и сдавливала почти все внутренние органы.