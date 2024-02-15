50-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя артистка поделилась в сторис снимком с отдыха на Мальдивах. На размещенном фото Высоцкая запечатлена позирующей в черном купальнике с глубоким декольте на фоне моря.

Кроме того, знаменитость выложила кадр из спортзала, на котором продемонстрировала стройные ноги в мини-шортах. На данном фото также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в высокий пучок.

В январе российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала откровенные фото с отдыха на Бали, Индонезия. Тогда 45-летняя артистка снялась в бикини, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.