45-летняя Любовь Толкалина показала откровенные фото с отдыха

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала откровенные фото с отдыха на Бали, Индонезия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя артистка снялась в бикини, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. Так, на одном из снимков она предстала лицом к камере в полный рост в черном комплекте, который включал в себя обнажающий часть груди топ и трусы на завязках с заниженной талией.

Кроме того, знаменитость позировала на ночном пляже, повернувшись спиной к запечатлевшему ее человеку. При этом она подняла руки над головой и согнула одну ногу в колене.

Ранее в январе советская и российская актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь своего 56-летия. На размещенных снимках знаменитость позировала у белой тумбы в облегающем кожаном наряде красно-коричневого оттенка.