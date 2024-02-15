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18:17, 15 февраля 2024Мир

Возражения Венгрии против новых антироссийских санкций объяснили

Политолог Топорнин: Венгрия против антироссийских санкций из-за своих интересов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Венгрия блокирует 13 пакет антироссийских санкций из-за собственных интересов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил возражения Будапешта против новых ограничительных мер.

«Не то чтобы Венгрия блокирует санкции против России, просто Венгрия следует своим интересам. Речь идет о трех китайских компаниях и одной индийской компании, у которых с венгерскими компаниями имеются определенные деловые отношения. Соответственно, если эти компании будут внесены в санкционный список ЕС, который планируют принять к 24 февраля, то тогда венгерским компаниям будет запрещено иметь дело с ними и, соответственно, они могут понести серьезные финансовые убытки. Чтобы этого не допустить, Венгрия решила на этапе консультаций добиться того, чтобы эти компании были исключены из санкционного списка», — сказал политолог.

Не надо думать, что Венгрия отстаивает интересы России, Венгрия отстаивает коммерческие интересы своих венгерских компаний

Николай Топорнинполитолог

По мнению специалиста, в ближайшие дни Будапешт и Брюссель начнут согласовывать условия, которые устроят обе стороны.

«У Брюсселя есть рычаги воздействия на Будапешт, мы в прошлом наблюдали, как это происходило — торг шел, давление шло, и в последний момент венгры снимали свои возражения. Предыдущие пакеты санкций в конечном счете были приняты, хотя по каждому из них у Венгрии было возражение, — заключил он.

Как сообщила Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, Будапешт заблокировал 13-й пакет санкций Европейского союза против России. По информации источников газеты, Венгрия стала единственной страной ЕС, у которой возникли возражения. Ограничения направлены против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые связаны с российской военной промышленностью. Опубликовать новый пакет мер планировали 24 февраля.

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