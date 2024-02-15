Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 15 февраля 2024Бывший СССР

Азербайджан ответил Пашиняну на слова о возможности новой войны

МИД Азербайджана отверг слова Пашиняна о возможности новой войны
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

МИД Азербайджана отверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности новой войны между странами. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Необоснованные утверждения, сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства от 15 февраля, направлены на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе», — заявили в МИД.

Баку называет фальсификацией фактов заявления Пашиняна о том, что Азербайджан совершил акт агрессии, проведя военную операцию в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Кроме того, подчеркивается, что Армения должна отказаться от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, если Ереван действительно заинтересован в мирном процессе.

Ранее армянский премьер рассказал об опасениях, что Баку может пойти на широкомасштабную войну против армянской стороны. Азербайджан, по его словам, занимает неконструктивную позицию, поднимая вопрос о четырех азербайджанских анклавах, существовавших на территории советской Армении, отказываясь при этом признавать, что на территории Азербайджана в настоящее время находятся более 30 армянских сел.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский офицер рассказал о главной ошибке ВСУ

      Популярная 58-летняя актриса вышла в свет в откровенном платье

      Российскому борцу-чемпиону отказали во въезде в Румынию

      Врач предупредил о первых симптомах смертельно опасной болезни

      Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

      Милохин раскрыл впечатления от встречи с Дуровым

      Россиянин забил молотком помогавших в расправе над другом знакомых

      Украине не позволят разместить F-16 на аэродромах стран НАТО

      В НАТО признали неспособность F-16 поменять ситуацию на Украине

      Выросло число погибших при ракетной атаке ВСУ на Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше