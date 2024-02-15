Азербайджан ответил Пашиняну на слова о возможности новой войны

МИД Азербайджана отверг слова Пашиняна о возможности новой войны

МИД Азербайджана отверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности новой войны между странами. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Необоснованные утверждения, сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства от 15 февраля, направлены на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе», — заявили в МИД.

Баку называет фальсификацией фактов заявления Пашиняна о том, что Азербайджан совершил акт агрессии, проведя военную операцию в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Кроме того, подчеркивается, что Армения должна отказаться от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, если Ереван действительно заинтересован в мирном процессе.

Ранее армянский премьер рассказал об опасениях, что Баку может пойти на широкомасштабную войну против армянской стороны. Азербайджан, по его словам, занимает неконструктивную позицию, поднимая вопрос о четырех азербайджанских анклавах, существовавших на территории советской Армении, отказываясь при этом признавать, что на территории Азербайджана в настоящее время находятся более 30 армянских сел.