Пашинян заявил о возможности новой войны с Азербайджаном

Пашинян: Азербайджан может готовиться к широкомасштабной войне с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении, об этом он заявил, выступая на заседании правительства, его слова передает РИА Новости.

По заявлению Пашиняна, Армения согласна провести переговоры об определении всей границы или ее участков, но, как считает премьер, Азербайджан избегает этого варианта.

«Наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина — начать боевые действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную войну против Армении», — сказал Пашинян.

Баку, по словам премьера, занимает неконструктивную позицию, поднимая вопрос о четырех азербайджанских анклавах, существовавших на территории советской Армении, отказываясь при этом признавать, что на территории Азербайджана в настоящее время находятся более 30 армянских сел.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, говорил, что обострение на границе Армении и Азербайджана произошло из-за деструктивной политики Баку.