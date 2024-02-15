Пашинян обвинил Азербайджан в деструктивной политике

Пашинян: обострение на границе произошло из-за деструктивной политики Баку

Обострение на границе Армении и Азербайджана произошло из-за деструктивной политики Баку. С таким обвинением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана. Намерения Азербайджана остаются прежними — вести политику военного принуждения в отношении Армении», — сказал премьер-министр.

По его словам, Баку претендует на территорию четырех сел на армянской территории, и при этом отказывается признавать «азербайджанскую оккупацию жизненно важных территорий 31 не анклавного села».