Алиев назвал сигналом Еревану недавние события на границе с Арменией

Алиев назвал события на армяно-азербайджанской границе сигналом Еревану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал недавние события на армяно-азербайджанской границе адекватным ответом на провокацию Еревана. Слова главы государства передает ТАСС.

«На очередную провокацию, совершенную Арменией в эти дни, был немедленно дан адекватный ответ, и враг был наказан», — сказал президент, назвав действия Баку еще одним сигналом Еревану и тем, кто его поощряет.

«Сколько бы покровителей ни было у Армении, нас никто не сможет остановить», — заключил азербайджанский лидер.

13 февраля Министерство обороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил их провокацией со стороны Еревана.