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17:37, 14 февраля 2024Бывший СССР

Алиев назвал сигналом Еревану недавние события на границе с Арменией

Алиев назвал события на армяно-азербайджанской границе сигналом Еревану

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал недавние события на армяно-азербайджанской границе адекватным ответом на провокацию Еревана. Слова главы государства передает ТАСС.

«На очередную провокацию, совершенную Арменией в эти дни, был немедленно дан адекватный ответ, и враг был наказан», — сказал президент, назвав действия Баку еще одним сигналом Еревану и тем, кто его поощряет.

«Сколько бы покровителей ни было у Армении, нас никто не сможет остановить», — заключил азербайджанский лидер.

13 февраля Министерство обороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил их провокацией со стороны Еревана.

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      Алевтина Запольская
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