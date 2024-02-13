В Армении заявили о гибели четырех военных из-за обстрела на границе

Минобороны Армении: в результате обстрела на границе погибли четыре военных

Четверо военных погибли в результате обстрела поста Вооруженных сил Армении на границе, в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Об этом заявило министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

«13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд (Сюникская область) с армянской стороны четверо погибших и один раненый», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние раненого оценивается как средней тяжести, его жизни сейчас ничего не угрожает. Минобороны Армении также пообещало позднее опубликовать список погибших.

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли пост армянских войск 13 февраля. Баку назвал действия азербайджанской армии «операцией возмездия» и связал с провокациями со стороны Еревана.