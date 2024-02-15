Банк «Тинькофф» убрал с логотипа единорога

Банк «Тинькофф» обновил логотип, убрав с него герб с единорогом

Банк «Тинькофф» обновил логотип, на котором вместо прежнего герба с единорогом теперь появилась черная буква «Т» на желтом фоне, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале кредитной организации.

В банке отметили, что изменения символизируют его движение в сторону простоты и доступности для клиентов, которое было решено отразить в обновленном логотипе. Название бренда, которое раньше писалось латиницей, теперь воспроизводится там в русифицированном варианте, отмечает Frank Media.

Журналистам не уточнили, планируется ли в дальнейшем использовать старый логотип, а также сколько времени потребуется на обновление символики, которую «Тинькофф» использует при оформлении материалов.

Ранее стало известно, что перерегистрация головной структуры банка — TCS Group, которая в рамках процедур редомициляции переедет с Кипра на остров Русский в Приморском крае, может завершиться в первом-втором квартале 2024 года.