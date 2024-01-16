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14:49, 16 января 2024Экономика

В «Тинькофф банке» назвали сроки перерегистрации головной структуры в Россию

Глава «Тинькофф» Близнюк: группа переедет на остров Русский с Кипра в 2024-ом
Станислав Близнюк

Станислав Близнюк. Кадр: РБК Инвестиции / YouTube

Перерегистрация головной структуры «Тинькофф банка» — TCS Group — с Кипра на остров Русский в Приморском крае может завершиться в первом-втором квартале 2024 года. Об этом заявил глава правления кредитной организации Станислав Близнюк, передает РБК.

«Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти — думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти», — заявил он.

После этого, добавил Близнюк, акционеры вернутся к обсуждению вопроса о выплатах дивидендов. По его словам, планируется решить, стоит ли их выплачивать или потрать на развитие, на M&A. Близнюк подчеркнул, что после редомициляции у банка будет и финансовая, и техническая возможность для выплат дивидендов.

Ранее сообщалось, что акционеры TCS Group — головной структуры «Тинькофф банка» — одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. Этот процесс не предполагает изменения ее структуры и не затрагивает активы и обязательства компании.

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      Варвара Кошечкина
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